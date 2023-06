5 simpatias para atrair um novo amor

Você está cansada dos aplicativos de namoro e dos dates sem graça? Se você está em busca do amor verdadeiro, pode experimentar as simpatias amorosas. Muitas pessoas acreditam que esses rituais podem ajudar a atrair o amor, fortalecer relacionamentos ou resolver problemas amorosos.

Para Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, o fator primordial para que se tenha bons resultados em um ritual de simpatia é a intenção. “Não basta apenas a simpatia, é necessário a fé e a intenção da mente”, resume.

A seguir, veja 5 rituais para atrair o amor destacados pela especialista!

1. Para atrair par ideal

Materiais

2 incensos de canela

2 velas brancas

1 pires

Grãos de arroz cru

Modo de fazer

Esse feitiço infalível para conquistar um grande amor deve ser feito em uma noite de Lua Cheia. Acenda os incensos de canela e as velas brancas no pires. Em seguida, acrescente alguns grãos de arroz cru na simpatia. Logo após esse procedimento, reze ao seu anjo da guarda com bastante fé, e peça que ele te ajude a achar o parceiro ideal.

2. Para encontrar o companheiro dos seus sonhos

Materiais

Copo novo

Água

Sal

Rosa Vermelha

Modo de fazer

Em uma sexta-feira de Lua Nova, pegue um copo novo, encha-o com água, acrescente três pitadas de sal e uma rosa vermelha. No terceiro dia, retire toda a mandinga e despeje na água morna. Logo após esse procedimento, verta o preparado no seu corpo.

3. Para encontrar um amor

Materiais

Pétalas de rosas

Banheira com água morna

Velas

Modo de fazer

Acenda algumas velas ao redor da banheira para criar um ambiente tranquilo. Coloque as pétalas na banheira e entre e relaxe, permitindo que as energias amorosas das rosas envolvam você. Enquanto estiver no banho, visualize-se encontrando um parceiro amoroso compatível. Após o banho, deixe as pétalas secarem naturalmente e jogue-as em um jardim ou vaso.