3 simpatias para conquistar um amor nas festas juninas

A palavra “simpatia” vem do grego “sympatheia” e significa sentimentos juntos ou capacidade de se colocar no lugar do outro. “Simpatia, além de ser o nome dado a um sentimento agradável entre duas pessoas, também é, no Brasil, a palavra designada para identificar um ritual ou feitiço”, explica a astróloga Tânia Gori.

Segundo a especialista, as simpatias são realizadas para se conseguir o que deseja. “Elas nunca devem ser utilizadas para obter efeitos negativos. Em geral, buscam conseguir para seus executantes a conquista, reconquista ou manutenção de um amor”, afirma Tânia Gori.

Durante o mês de junho, juntamente com os festejos juninos, também é tradicional a realização de rituais. Eles podem ser feitos para alcançar as mais variadas graças: proteção, felicidade, dinheiro. Contudo, os mais populares são para ajudar na vida amorosa. Inclusive, em 13 de junho é comemorado o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro.

A seguir, confira algumas simpatias para você fazer e conseguir um amor nas festas juninas.

Coloque uma rosa vermelha em 1 litro de água e deixe ferver por cinco minutos. Espere esfriar e adicione uma colher de sopa de mel puro. Jogue a água pelo seu corpo, inclusive na cabeça. Depois, tome um banho. Esta simpatia pode ser feita em qualquer dia do mês de junho, antes de ir a uma festa junina.

Simpatias podem ajudar a atrair um amor (Imagem: 4 PM production | Shutterstock)

2. Para conquistar alguém

No dia 13 de junho compre um copo. Depois, encha-o com água, adicione 3 pitadas de sal e um botão de rosa vermelha. Deixe a flor lá até que murche. Tome um banho com essa água, repetindo 13 vezes a frase: “Santo Antônio, Santo Antônio, mande um Antônio para mim”.

3. Para atrair paixões

Na noite de São Pedro (29 de junho), separe as pétalas de uma rosa branca, coloque-as entre as páginas de um livro, para que a umidade seja absorvida. Quando as pétalas estiverem secas, faça um saquinho de tecido de algodão branco, com linha branca. Dentro desse saquinho, coloque as pétalas secas e costure-o. Use esse patuá de harmonia, paz e carisma sempre consigo.