Conheça os tipos de olheiras e as causas de cada uma delas

Os olhos geralmente são a parte que mais chama a atenção no rosto de uma pessoa. Além de refletirem as emoções, é nessa região da face que normalmente aparecem as famosas olheiras. Para algumas mulheres, essas manchas causam incômodo, principalmente quando são escuras e profundas.

Segundo um estudo publicado pela revista Surgical & Cosmetic Dermatology (S&CD), as olheiras estão entre as queixas mais comuns dos brasileiros de 23 anos e acomete cerca de 78% das mulheres, afetando a autoestima e o bem-estar.

O que são as olheiras?

As olheiras são manchas escuras e profundas na região abaixo dos olhos. De acordo com a médica dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, elas podem ser causadas por fatores genéticos, excesso de melanina ou, ainda, podem ser adquiridas ao longo da vida.

Tipos de olheiras e causas

Olheira estrutural

Normalmente formada em uma área profunda abaixo dos olhos, a olheira estrutural pode ser mais intensa durante a juventude. Segundo a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, ela pode ser causada pela anatomia da órbita ocular – já que algumas pessoas possuem o sulco lacrimal mais profundo – e devido ao emagrecimento. “Isso pode ser determinado geneticamente ou ser causado pelo processo de envelhecimento normal”, explica.

Olheira vascular

A Dra. Paola Pomerantzeff explica que a olheira vascular é causada pela presença de vasos abaixo da pele. Logo, quem tem mais vasos apresenta maior tendência em ser acometido por essa olheira. Além disso, esse é o tipo mais comum entre as pessoas que passam por estresse, cansaço e noites mal dormidas.

Olheiras pigmentadas

De cor amarronzada, as olheiras pigmentadas são causadas pelo excesso de melanina na pele fina abaixo dos olhos. Segundo a dermatologista, elas podem ser agravadas pela insônia. “A falta de sono ou alergias respiratórias podem piorar as olheiras causadas por aumento de pigmento”, explica.

Olheira mista

Muito comum, esse tipo de olheira ocorre quando há uma mistura de dois ou mais tipos das olheiras citadas anteriormente. Por exemplo, uma pessoa pode reunir características tanto da olheira estrutural quanto da vascular ou pigmentada.

Fatores que agravam as olheiras

Cansaço e insônia

O cansaço do dia a dia e as noites mal dormidas são alguns fatores que influenciam a dilatação dos vasos sanguíneos. Isto é, por deixarem a pele em torno dos olhos com uma aparência mais cansada, a dilatação dos vasos promove o surgimento das olheiras, que também podem ser causadas pelo choro.

Alimentação incorreta

A alimentação incorreta também é um problema que pode agravar as olheiras. Segundo o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, alimentos como doces, carboidratos e sódio influenciam o surgimento das manchas. “Esses alimentos aumentam o processo inflamatório, por isso influenciam o aparecimento de olheiras”.