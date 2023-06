Horóscopo semanal: previsão dos signos de 05 a 11 de junho de 2023

O Sol em Gêmeos segue sem aspectos durante a maior parte da semana, o que traz uma energia mais leve e beneficia a comunicação, a busca por novidades e a curiosidade. A Lua faz conjunção com Plutão e se opõe a Vênus e Marte. Isso indica um período de emoções intensas e conexões com traumas antigos, especialmente os que vierem de relacionamentos amorosos. Portanto, para evitar ações radicais e outras feridas emocionais, tenha cuidado com esses aspectos.

Mercúrio e Urano seguem em conjunção no signo de Touro, favorecendo a intuição e a capacidade de encontrar soluções inovadoras para as questões que precisam ser resolvidas. Por outro lado, a agitação mental tende a aumentar a ansiedade e a desatenção. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

A semana tenderá a ser intensa nos relacionamentos. Você terá a necessidade de se aventurar em paixões e de sentir tudo de maneira profunda. Entretanto, esses sentimentos poderão te confundir e te levar a ações impulsivas. Logo, tenha cuidado para não depositar no outro as suas expectativas.

No setor financeiro, atente-se aos gastos impulsivos e excessivos, pois eles poderão trazer desequilíbrios. Na vida social, a busca por movimentos e novidades estará em alta, com tudo fluindo de forma mais leve. Aproveite para sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas.

Previsão da semana para o signo de Touro (Imagem: Feaspb | Shutterstock)

A instabilidade emocional poderá atrapalhar a sua carreira e o relacionamento com pessoas que admira. Por isso, tenha cuidado para que os acontecimentos no ambiente profissional não te afetem de forma mais significativa. Além disso, a insegurança tenderá a fazer com que duvide da sua capacidade.

Diante disso, a fim de não entrar nesse padrão de comportamento, procure olhar para os obstáculos com amorosidade e busque ressignificar dores e traumas do passado. No ambiente familiar, apesar dos ânimos exaltados, você ainda buscará por harmonia. O período será mais leve no setor financeiro.

Gêmeos

Após um período de bloqueios e inseguranças em sua vida, será o momento de se conectar com a sua essência e com o seu brilho pessoal. Os dias serão favoráveis para o setor profissional e para a realização dos seus sonhos. Apesar disso, os sentimentos confusos e a sua dificuldade em pensar com clareza poderão te levar a agir de forma precipitada.

O desejo por novidades estará em alta. Com isso, terá a oportunidade de sair da rotina e conhecer novas pessoas. No entanto, apesar das boas energias, tenha cautela com o excesso de afazeres. Afinal, eles poderão te desequilibrar e gerar tensão.

Câncer

A fase de encerramentos continuará, contudo ela tenderá a ser mais leve do que nas semanas anteriores. Aproveite para fazer um balanço de tudo o que viveu e para descobrir o que deseja levar para o próximo ciclo. Atente-se também às oscilações emocionais, visto que a tendência é que feridas antigas aflorem. Caso isso ocorra, você deverá ressignificar tais dores.

Na vida afetiva, o período será desafiador, com possíveis inseguranças, medos e perdas. Desse modo, procure lidar com todos esses sentimentos de forma madura, evitando agir no calor do momento e buscando compreender a origem dos seus desconfortos.

Leão

Nesta semana, você se conectará com a sua autoestima e terá mais coragem para batalhar pelo que deseja e deixar a sua marca no mundo. No entanto, apesar das boas energias, poderá agir de forma arrogante e impulsiva, despertando oscilações emocionais e desequilíbrios nas relações pessoais e profissionais.

Logo, visando evitar tensões desnecessárias, procure o equilíbrio dentro de si e evite depositar seus medos e expectativas no outro. Por fim, o período será favorável no campo das amizades. Logo, conte com a ajuda dos amigos para enfrentar os desafios que surgirem.

Virgem