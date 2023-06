8 dicas para cuidar dos cabelos no inverno

Durante o inverno, muitas pessoas acabam ficando com os cabelos mais ressecados. As baixas temperaturas, o vento frio, a diminuição da umidade do ar e a exposição frequente ao calor de secadores e chapinhas podem contribuir para que os cabelos fiquem mais opacos, ásperos e propensos à quebra.

De acordo com o hair stylist Alex Mendes, esses fatores podem deixar os cabelos mais ressecados, quebradiços e sem vida. “Por isso, é importante adotar uma rotina de cuidados adequada para manter os fios saudáveis e bonitos mesmo durante o inverno“, diz o profissional, que lista abaixo algumas dicas essenciais para manter os fios ainda mais bonitos nessa estação.

1. Hidratação regular

A hidratação é fundamental para combater o ressecamento dos cabelos no inverno. Use uma máscara capilar hidratante uma ou duas vezes por semana. Procure por produtos que contenham umectantes que ajudam manter os cabelos hidratados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Lave os cabelos com água morna

Evite lavar os cabelos com água muito quente, pois isso pode ressecá-los ainda mais. Opte por água morna, que é mais suave e ajuda a manter a hidratação natural dos fios.

3. Evite o uso excessivo de secadores e chapinhas

O ar quente dos secadores e chapinhas pode causar danos aos cabelos, deixando-os mais frágeis e quebradiços. Tente limitar o uso desses aparelhos ou utilize-os com a temperatura mais baixa possível. Sempre aplique um protetor térmico antes de usar ferramentas de calor.

4. Proteja os cabelos do frio

O vento frio pode ressecar os cabelos e causar danos. Use chapéus, gorros ou lenços para proteger os fios do vento e do frio. Além disso, evite sair com os cabelos molhados, pois tal ação pode deixá-los mais vulneráveis a danos.