5 tipos de argila para utilizar na pele do rosto 

A argila tem sido usada há séculos como um ingrediente natural na rotina de cuidados com a pele devido aos seus benefícios terapêuticos e estéticos. Ela é rica em minerais essenciais que oferecem diversos benefícios para a saúde e aparência da pele. Dependendo do tipo, ela também pode auxiliar no tratamento de problemas como acne, inflamações e irritações, graças às suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias.

A seguir, confira alguns tipos de argila que podem ser utilizados na pele e os seus respectivos benefícios!

1. Argila verde

A argila verde é rica em minerais como silício, alumínio, potássio, ferro e cálcio. Ela é conhecida por ser adstringente, purificante e desintoxicante. Por isso, é ideal para peles oleosas e acneicas, pois ajuda a controlar a oleosidade, a desobstruir os poros e a reduzir a aparência de cravos e espinhas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

2. Argila vermelha

A argila vermelha é rica em óxido de ferro, o que lhe confere a cor avermelhada. Ela possui propriedades tonificantes, estimulantes e revitalizantes. Por isso, é indicada para peles maduras, pois ajuda a melhorar a elasticidade da pele e a estimular a circulação sanguínea.