Conheça a tendência do cabelo arco-íris

Arco-íris ou “rainbow hair” é uma técnica em que o cabelo é tingido com várias cores. “Não necessariamente na ordem do arco-íris ou com todas as cores. Geralmente, um cabelo com três cores ou mais já é considerado como tal”, explica o hair stylist Alex Sudati.

Esse visual é normalmente adotado por pessoas com bastante personalidade. “Ele representa o fato que eu posso fazer o que quiser, mesmo que aconteçam muitos julgamentos, eu tenho que ser fiel às minhas vontades, sem ter medo do que os outros vão pensar”, analisa Maíra Medeiros, criadora de conteúdo digital. No entanto, para aderir a esse estilo, o cabelo precisa estar saudável.

Cuidados com os fios

Sem essa história de que antes do arco-íris vem a tempestade. Para adotar esse estilo, é preciso ter o cabelo forte e consciência de que ele precisará de muito cuidado após o procedimento. “O ideal é ter o cabelo o mais saudável possível, fazendo tratamentos como hidratações e reconstruções, para que após a descoloração o cabelo ainda permaneça saudável”, explica Alex Sudati.

Maíra Medeiros conta que esse tipo de cuidado faz parte da rotina dela. “Vivo em torno de tratamentos, uma semana é reconstrução, outra é nutrição, outra é hidratação”, explica a criadora de conteúdo, que também intercala períodos com cabelo liso e cacheado.