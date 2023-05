Signo de Gêmeos: previsão detalhada para o mês de junho

Considerados os falantes do zodíaco, os nativos de Gêmeos se comunicam muito bem, adoram trocar informações e têm a necessidade de se movimentar. “São como crianças curiosas, explorando o ambiente, atentas a tudo”, explica a astróloga Thaís Mariano.

A seguir, a especialista conta como será o mês para os geminianos. Confira!

Período favorável no trabalho e nas finanças

No início do mês, haverá maior confusão mental. Ao mesmo tempo, a intuição e a criatividade estarão em alta, colaborando para que tenha mais consciência sobre os seus comportamentos e pensamentos nocivos. Junho trará uma energia menos mutável, te convidando a olhar para a sua vida de forma mais madura e ajudando a tirar os seus sonhos do papel. No entanto, esse movimento poderá provocar uma certa falta de energia e, até mesmo, uma dose de pessimismo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O desejo de conhecer novas pessoas e lugares também se fará presente. Todavia, toda essa agitação tenderá a sair um pouco do controle e gerar mais tensão do que prazer. Portanto, será necessário cautela com as atividades que se propõe a realizar. Por fim, o período será favorável para se estruturar, para amadurecer as suas ideias e as de seus colegas, bem como para aproveitar a vida com outros geminianos.

Fase agitada no amor

Este tende a ser um mês movimentado na vida amorosa. Você estará em busca de viver novidades, conhecer novas pessoas e sair da rotina. Se estiver em um relacionamento, será o momento ideal para uma viagem em casal ou um novo estudo. Contudo, apesar das boas energias, você irá se deparar com medos e inseguranças. Mesmo que seja uma situação desconfortável, ela te ajudará a ressignificar feridas antigas.