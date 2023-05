Veja como o transplante capilar está conquistando o público feminino

Cada vez mais pessoas estão buscando clínicas especializadas em transplantes e implantes capilares. Um estudo recente analisou os pagamentos feitos com cartões de um banco nacional e descobriu que os transplantes e implantes estão se tornando uma tendência popular no Brasil. No primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 60% no valor gasto nesses procedimentos e de 30% na quantidade de operações realizadas.

Casos em que o transplante capilar é indicado

Apesar de comum em pacientes com níveis altos de estresse, fumantes, alcoólatras e sedentários, a queda capilar ainda atormenta mais as mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), elas ocupam cerca de 40% do público que sofre com o transtorno.

“Hoje em dia, já deixou de ser tabu falar sobre transplante capilar feminino, e ele é indicado para a correção de diversas imperfeições que afetam diretamente a autoestima destas mulheres. Doenças relacionadas ao couro cabeludo, como alopécia androgenética, necessidade de esconder uma cicatriz ou queimadura, rebaixamento de Hair Line (diminuindo o tamanho da testa) e feminização da Hair Line (no caso de mulheres transexuais) são inúmeras possibilidades”, afirma a Dra. Carolina Carletti, diretora médica da Mais Cabello do Brooklin, São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Realização do procedimento

O transplante capilar é uma cirurgia plástica que requer preparação, o que contempla exames específicos, planejamento cirúrgico e um alinhamento em relação a expectativas de quem vai realizá-lo. Mas a boa notícia é que se trata de um procedimento rápido em que o paciente, após término do efeito da sedação e medicação oral, consegue voltar para casa no mesmo dia.