Jeff Bezos está noivo da apresentadora Lauren Sanchez, diz site

A Amazon tem uma nova primeira dama. Fundador da big tech, Jeff Bezos foi flagrado pelo site Page Six junto com a apresentadora Lauren Sanchez em iate avaliado em US$ 500 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) no último fim de semana (20 e 21). Nas fotos, o anel de diamantes no dedo da apresentadora chamou atenção. O casal passa férias no Sul da França e atendeu à exibição do filme "Killers of the Flower Moon" no Festival de Cannes.

Bezos e Sanchez tornaram o relacionamento público em janeiro de 2019. Na época, a ex-apresentadora da Fox News também estava se divorciando do então marido Patrick Whitesell, com quem foi casada por 13 anos. Atualmente, Sánchez se juntou ao noivo na missão filantrópica e disse à CNN que os dois são "ótimos companheiros de equipe".

O empresário foi casado anteriormente com a filantropa Mackenzie Scott por 25 anos. Os dois anunciaram o divórcio em 2019 e dividem a guarda de 4 filhos. Um caso extraconjugal com Lauren teria sido o motivo do fim do casamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Jeff Bezos é o terceiro homem mais rico do mundo, segundo o ranking divulgado pela Forbes. Sua fortuna está avaliada em $137,8 bilhões (cerca de R$ 685 bilhões). Além da Amazon, o empresário também é dono do jornal The Washington Post e da Blue Origin, empresa de exploração espacial. A filantropia também faz parte de seus negócios, já que ele prometeu doar parte de sua fortuna para a caridade.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui