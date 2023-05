4 tipos de mechas para os cabelos

As mechas, apesar de parecidas com as luzes, são mais largas e dão mais destaque aos cabelos. Existem vários tipos, e cada um confere um resultado diferente. Elas duram, em média, de 3 a 5 meses, dependendo do crescimento dos fios.

Assim como os demais procedimentos de pintura, mechas exigem cuidados. “Não lave [o cabelo] na água quente, pois desbota a cor das mechas, hidrate muito e use filtro solar capilar para proteger dos raios solares, que também levam a cor embora”, adverte a hair stylist Nete Crivellari.

A seguir, a profissional cita alguns exemplos de mechas para cabelos. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mechas sombré deixam as pontas dos cabelos mais iluminadas (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock) 1. Sombré São mechas finas e espaçadas, descem da raiz para as pontas, preservando a cor de fundo, mas deixando as pontas muito mais iluminadas. Mechas 3D têm três tons diferentes (Imagem: Sophie Hartmann | Shutterstock) 2. 3D São usados até três tons diferentes para dar um efeito 3D ao cabelo. Mechas flashes iluminam a parte externa dos fios (Imagem: Sofia Zhuravetc | Shutterstock) 3. Flashes Iluminam a parte externa do cabelo, dando um efeito de quem tomou sol. Clareiam os fios próximos à nuca, às têmporas, em volta das orelhas e envolvem a parte de cima da cabeça. Mechas californianas são feitas mais nas pontas dos cabelos (Imagem: Kourdakova Alena | Shutterstock) 4. Californianas Concentram os fios loiros próximos às pontas dos cabelos e proporcionam um efeito queimado de sol. Cuidados antes de fazer as mechas Antes de fazer as mechas, consulte um cabeleireiro e veja se o seu cabelo está preparado. “É indispensável avaliar a estrutura dos fios, se já fez alisamento, colorações anteriores, se usa secador/chapinha diariamente. É necessário fazer uma mecha teste, avaliando a estrutura para ver se conseguimos fazer as mechas e não quebrar os fios”, explica a hair stylist. Feito isso, é só escolher o tipo que combina com você. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente