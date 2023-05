Conheça 5 famosos do signo de Gêmeos

Gêmeos é o terceiro signo do zodíaco e seu elemento é o Ar. Ele é regido pelo planeta Mercúrio e rege a casa 3 do Mapa Astral. É um signo que simboliza o amor, a divisão, a troca e comunicação fraterna. Os geminianos são as pessoas nascidas no período entre 21 de maio e 20 de junho.

“Gêmeos representa a dualidade, para esses nativos, tudo é temporário, efêmero e mutável”, explica a astróloga Priscila Alves. Os geminianos são pessoas dotadas de inteligência, sociáveis e muito hábeis na comunicação.

A seguir, conheça os famosos de Gêmeos!

1. Maisa