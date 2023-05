Maternidade pode ser um portal para o mundo espiritual

A conexão da mãe com a espiritualidade pode contribuir para o desenvolvimento dos filhos (Imagem: fizkes | ShutterStock)

Contato com a natureza

Outro ponto fundamental para fortalecer os laços com filhos é deixar que eles tenham contato com a natureza, encorajá-los a cuidar de plantas e animais, principalmente nos primeiros anos de vida, para que essa conexão gere um efeito profundo no desenvolvimento espiritual. Isso sem esquecer que o espiritual é diferente do religioso.

Finalizo este texto te convidando a fazer uma reflexão acerca da sua força e seu papel na criação de um espírito reencarnado. Essa conexão com a espiritualidade não pode ser perdida ou esquecida.

Por Kélida Marques