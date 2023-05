Entenda como o ciclo lunar influencia sua vida

É comum pessoas do mesmo signo possuírem características diferentes. Isso ocorre por causa de outros fatores, como o ciclo lunar, porque envolve horário de nascimento, posicionamento dos planetas e o seu ascendente. Outro fato interessante é que, após uma certa idade, o indivíduo pode assumir mais características do signo ascendente. Nesse sentido, a astróloga Jacqueline de Vita, autora de diversos livros sobre astrologia, explica como ocorre tal processo.

Do nascimento aos 28 anos, manifestamos mais o signo lunar. Dos 28 aos 56, manifestamos mais o signo ascendente. É a fase mais adulta e produtiva, quando precisamos afirmar nosso ego e nossa capacidade de sobreviver por nós mesmos. Todos sabemos como é necessário e importante se libertar dos pais no sentido de afirmarmos nossa individualidade, nossa contribuição social e profissional e nossa própria família.

O signo solar retém questões complexas (Imagem: santiago silver | Shutterstock)

Ascendente e signo solar

O signo ascendente é mais visível. Se o signo solar estiver muito aflito ou bloqueado (aspectos difíceis entre o Sol e outros astros no mapa da pessoa), ela pode acabar desenvolvendo mais a persona, a máscara social, do que sua essência mais profunda e verdadeira.

Porém, no signo solar, nossa essência e a vida vão cobrar esta autenticidade negada por meio de frustrações e problemas. Por isso, é interessante conhecer o mapa de nascimento para poder trabalhar e resolver questões mais complexas.

Características de vários signos

O mapa representa o céu com o cinturão do zodíaco em volta da Terra, que são as 12 casas que simbolizam setores (situações) da vida e os astros (Sol, Lua e os planetas mais conhecidos). Dessa forma, todos nós temos características de vários signos, dependendo da posição dos astros transitando por eles no momento do nosso nascimento.

De forma geral, o ascendente e os signos solares e lunares predominam nas nossas características. Quando fazemos a leitura do mapa astral, podemos entender melhor como essa composição funciona e, assim, seremos capazes de compreender por que somos tão complexos!

Por Jacqueline de Vita