5 segredos por trás dos cabelos da Shakira

Antes de alcançar fama mundial, Shakira tinha uma aparência diferente da que é conhecida atualmente. Seus cabelos, que agora são loiros e ondulados, eram naturalmente escuros e volumosos, com uma finalização natural. Essa aparência era mais típica do estilo latino-americano de beleza, que valoriza cabelos escuros e volumosos.

Shakira passou boa parte da carreira com os cabelos loiros (Imagem: Reprodução Digital | Instagram @shakira)

Hoje, Shakira é uma verdadeira camaleoa. Já investiu nos tons loiros mais quentes e dourados, com uma mixagem de mechas mais claras e escuras. Essa técnica é perfeita para criar profundidade e deixar as madeixas com mais movimento, sem aquele efeito de cor chapada.

Ela também já apostou em tons acobreados e avermelhados que, aliás, são ótimas pedidas para o outono. Investiu, até, nas cores fantasias, como o pink e o rosé.

O importante, para quem quer mudar as nuances, é buscar ajuda de um cabeleireiro, para que ele possa te auxiliar na escolha da cor que harmoniza melhor. Assim, é possível evitar fios manchados, quebrados e, até mesmo, frustrações em relação à tonalidade.

3. Tratamentos para cabelos coloridos