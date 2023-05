5 dúvidas comuns sobre os pincéis de maquiagem

Os pincéis desempenham um papel fundamental na criação de qualquer maquiagem, desde a aplicação da base até o acabamento. Apesar de já terem um lugar garantido na penteadeira, muitas dúvidas ainda surgem sobre os vários modelos disponíveis, como utilizá-los corretamente e cuidar deles. Para esclarecer essas questões, a beautyartist parceira de Belliz, Camila Bazaga, desvenda 5 mitos e verdades sobre os pincéis de maquiagem. Confira!

MITO. A profissional chama a atenção para dois pontos principais: cada pincel tem seu formato específico para cumprir uma função e, assim, entregar o melhor desempenho, seja nos olhos ou na face. E o outro motivo para ter um pincel destinado a cada etapa da make é por causa da higiene. “Não é legal ficar misturando mais de um produto em um único acessório, o resultado será ruim e acumulará resíduos de diferentes produtos”, diz Camila.

MITO. A profissional ressalta que é recomendado, para quem está começando, que os pincéis escolhidos sejam os clássicos, como um para blush, um para a base e outro para o corretivo, e dois modelos para os olhos são o suficiente. “Conforme você vai pegando a prática, a variedade de pincéis pode ir crescendo e, dessa forma, a maquiagem vai se aperfeiçoando; isso é válido para qualquer pessoa, e não somente para quem trabalha com isso”, explica.

O pincel deve ser higienizado com frequência (Imagem: Nesolenaya Alexandra | ShutterStock)

A limpeza do pincel influencia a saúde da pele

VERDADE. Camila explica que, quanto mais tempo os pincéis ficam sem higienização, mais bactérias eles acumulam em suas cerdas. Segundo ela, a limpeza dos pincéis, além de influenciar a saúde da pele, evitando o entupimento dos poros e o surgimento da acne, tem impacto direto no resultado da maquiagem.

“Sabonete ou shampoo neutro são as melhores opções para se ter em casa e realizar essa limpeza sempre que quiser. Usar o pincel higienizado faz com que deslize na pele com maior facilidade e não absorva mais produto do que o normal. Além disso, com a limpeza em dia, as cerdas estarão sempre macias e conservadas, aumentando a vida útil do acessório”, completa. A profissional recomenda ainda que, caso o uso seja feito diariamente, a higienização seja feita a cada 15 dias.

Passar batom com pincel torna a fixação do produto mais forte

VERDADE. Muita gente não sabe, mas o pincel consegue preencher melhor os lábios, dando mais cobertura e acabamento. “Principalmente quando os batons são coloridos ou escuros, o pincel pode ser considerado indispensável. Esses tons precisam ser espalhados com maior precisão para que não fiquem manchados e, dessa forma, a cor fica muito mais viva nos lábios”, explica a maquiadora.

Usar pincel deixa a maquiagem mais carregada

MITO. “Muitas vezes, as pessoas preferem a esponja úmida ou até mesmo usar as mãos, com medo de que o pincel deixe muito produto na pele, mas o que vai determinar se a maquiagem vai ficar carregada ou mais leve é a quantidade de produto que se aplica e a forma de aplicar”, diz Camila.

Por Beatriz Peloche