Tarô Quântico Estelar: descubra a carta de cada signo do zodíaco

Os geminianos são extrovertidos e bons amigos. São regidos pelo planeta Mercúrio, o que traz grande capacidade de adaptação.

A guerreira CAJOOX é a manifestação da beleza, do encanto e da alegria. Seus movimentos são delicados quando manifesta seu lado positivo. Porém, tudo pode mudar a qualquer momento e virar uma tempestade. CAJOOX fala de liberdade e de buscar a experiência de se sentir livre. Representa a experiência de não se sentir você mesmo e de ter perdido um pouco da sua essência no passado ou nas circunstâncias da vida.

Essa guerreira traz a ideia das mudanças repentinas, da esperança em dias melhores, de levar a vida com leveza e de não guardar mágoas e ressentimentos. Fala sobre ser verdadeiro consigo, de não ligar para a opinião dos outros e, sim, para sua felicidade plena e intensa que pode se manifestar.

É sutil e delicada com um toque temperamental. Fala sobre aproveitar a vida com leveza, de mudanças necessárias e da importância de deixar as circunstancias fluírem de forma leve. Traz a mensagem de que devemos confiar no universo, porém semear para que por meio dos bons planejamentos possamos, em algum momento, colher bons frutos. A carta fala também sobre amores marcantes, histórias quentes e de paixões que nos fazem sentir amados e desejados.

Em seu lado positivo, essa lâmina traz a ideia do movimento, da ação e do empenho em fazer acontecer. Fala sobre intensidade e criatividade, de visões e intuições que colaboram com a transformação completa do momento.

Em seu lado negativo, a carta fala de ações impensadas e velocidade, palavras negativas e desafiadoras gerando inimizades, fofocas e brigas duradouras. Isso pode fazer da mente um campo de batalha e tirar o sono, bem como a paz de espírito.

Kadry – carta de Câncer (Imagem: Rayane Vilano)

A principal marca dos cancerianos é a sensibilidade e o carinho. Seus nativos são regidos pela Lua, que é diretamente ligada ao emocional.

Guerreira Kadry

A Guerreira Kadry é a manifestação do amor pela família e por aqueles que depende de sua atenção. É a representação da matriarca que protege, providencia e atende às necessidades dos seus. Leva uma vida com sabedoria e esperança, fazendo dos desafios diários um grande aprendizado que eleva e fortalece. Gosta de abundância e sempre se planeja para que não falte nada para ninguém.

Conhecida como a mudança das marés

Com seus movimentos leves traz a ideia da beleza e do encanto que em um movimento hipnótico envolve e domina os que acham que são mais fortes e que pensam poder mais do que ela. Sábia, vence todas as lutas com planejamento e determinação. Busca dentro de si a força contínua das ondas, que em um movimento infinito insiste em romper os limites do mar. Hora calmaria, hora tsunami. Essa é a guerreira amorosa e intensa em suas ações em prol dos que ama e cuida.

Número passivo

Em seu lado positivo, traz a doçura, o encanto, os bons conselhos e a manifestação delicada do cuidado com os outros. É a manifestação do diálogo e dos contos ancestrais que direcionam povos rumo à evolução e à construção de um novo mundo.

Em seu lado negativo é impetuosa, gosta de gerar intrigas e confusões desnecessárias em meio à família e grupos de amigos. O desconforto emocional e o desequilíbrio nessa área é notório. Em questão de relacionamentos é completamente só, mesmo quando está com alguém. Vive em um mundo de altos e baixos, começos e recomeços.

5. A Carta METS e o signo de Leão