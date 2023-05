Horóscopo Chinês: confira as previsões para o mês da Serpente

A Serpente é exemplo de sabedoria, perseverança e afeto. Segundo Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa, as influências energéticas desse signo estarão em alta no mês de maio. A seguir, a especialista conta quais são as tendências para cada signo neste mês. Confira!

O Rato é curioso por natureza e hábil por enfrentar desafios e dificuldades que surgem em seu caminho. Em maio, tome cuidado com ações rígidas de sua parte. Afinal, quanto mais pressão colocar em suas atitudes, mais desgastada ficará a sua energia.

O nativo de Tigre apresenta um dinamismo excepcional em suas ações. Seu vigor é estimulante e ainda consegue ser cativante quando está determinado a conseguir alguma coisa. Neste mês, caso não volte a sua atenção às reflexões do cotidiano, as ações impulsivas tenderão a aumentar. Logo, atue de maneira firme para respeitar seus limites físicos e emocionais.

Considerado um dos mais afortunados signos, o Coelho tem uma graciosidade natural na conduta e no modo de ação. Traz, na maioria das vezes, um julgamento sensato das coisas mais cotidianas. Por isso, a diplomacia nele é evidente. Ao longo desta fase, reflita sobre a sua manutenção energética. Resguarde a sua energia para conseguir produzir em um ritmo constante. Isso porque o cansaço poderá esgotar o seu raciocínio

No mês de maio, foque nos momentos de relaxamento e quebra de tensão (Imagem: Freepik | Freepik

O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários. Com a energia intensa deste mês, será importante que entregue leveza às suas pretensões, preferindo momentos de relaxamento e quebra de tensão. Evite também a dupla jornada e descanse o corpo sempre que precisar.

Búfalo

O Búfalo age, na maioria das vezes, com calma e bom senso. Geralmente, é conservador e busca ser naturalmente independente. Neste mês, use a sua força de vontade para renovar os hábitos que não te satisfazem mais. No caso, não tenha medo do novo e inicie esse movimento.

Serpente

A Serpente é o signo do filósofo. Com sua astúcia, esse nativo é um pensador profundo. Tem a sabedoria inata e conserva sua presença de espírito até nos momentos desafiadores. Em maio, todas as características deste signo ficarão mais intensas. Dessa forma, sua perspicácia poderá ajudá-lo a fazer escolhas que contribuam para a compreensão de suas experiências, conquistando, assim, mais segurança e estabilidade.

Cavalo

A aventura empolga o Cavalo a viver com mais liberdade e prazer. Por vezes, pode parecer egocêntrico pelas escolhas e pela autoconfiança em agir de acordo com as suas inclinações. Neste mês, atente-se para que a parte mais selvagem e agressiva da sua personalidade não tome o protagonismo. Além disso, cuide de suas expressões e da sua forma de se colocar no mundo, principalmente com os entes queridos.

Cabra