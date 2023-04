Horóscopo mensal: veja a previsão completa de maio para os 12 signos

No início do mês, o Sol em Touro faz conjunção com Urano e Mercúrio. Isso indica um período de mudanças nos eixos da vida, assim como em tudo aquilo que traz conforto e segurança, mas que acomoda. De modo geral, será um mês importante para sair da zona de conforto e buscar caminhos que façam sentido. Isso porque Urano fará uma conexão com propósitos mais elevados, gerando possíveis desconfortos e desapegos.

Outros movimentos importantes

Júpiter em Touro sugere uma fase de prosperidade, porém de forma inusitada e diferente. Marte em Câncer movimenta as emoções, podendo causar certos descontroles. Vênus transita de Gêmeos para Câncer, alimentando a necessidade de acolher os sentimentos para encontrar a harmonia.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essa energia de forma mais ou menos intensa, de acordo com a maneira como ela interage com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Amor

Neste mês, você valorizará ainda mais a segurança no amor. Será a oportunidade de encontrar um caminho de valorização, crescimento, equilíbrio e apoio na relação. Além disso, suas tentativas de criar intimidade com a pessoa amada irão fortalecer a união. Especialmente no início do mês, você tenderá a se iludir ou se enganar. Por fim, poderá haver sentimento de carência. Portanto, caso esteja solteiro(a), evite entrar em um relacionamento por medo da solidão.

Trabalho

Você poderá ter um ganho inesperado vindo de uma herança ou de um investimento. Contudo, também haverá a possibilidade de altos gastos e descontroles financeiros. Logo, procure controlar seus impulsos, valorize as suas conquistas e relembre o seu caminho até aqui. Na metade do mês, os dias serão favoráveis para inovar a sua forma de ganhar dinheiro e realizar negociações importantes.

Família

Você terá a oportunidade de harmonizar as relações familiares e de trazer um ar mais leve ao seu lar. Porém, no início do mês, alguns desconfortos poderão surgir. Você tentará ignorá-los, mas isso não ajudará. Portanto, procure ter maturidade para lidar com os incômodos. Desse modo, poderá solucionar questões que estavam pendentes há muito tempo.

Touro

Amor

Mês movimentado no campo afetivo. Você terá mais abertura e flexibilidade para conhecer novas pessoas ou viver novas experiências. Período também propício para aprender coisas diferentes e viajar. Todavia, no início do mês, você tenderá a se enganar ou se iludir. A prática de atividades artísticas te ajudará a amenizar os desafios. A habilidade para se comunicar estará em alta, o que poderá resolver muitas questões.

Trabalho

Você terá a oportunidade de ver seus projetos caminhando com mais tranquilidade. Algumas portas poderão se abrir, e seu brilho pessoal estará em alta. Você terá facilidade para expor as suas ideias e aprender com os outros. Na metade do mês, com a entrada de Júpiter no signo de Touro, a tendência é que os ventos soprem a seu favor. Entretanto, alguns assuntos dolorosos poderão vir à tona, levando a ações precipitadas. Por fim, aproveite para realizar mudanças e inovar na sua forma de ganhar dinheiro, sem tirar os pés do chão.

Família

Mês desafiador nas relações familiares, com aumento de conflitos e desentendimentos. Haverá uma certa disputa de poder, irritabilidade, ações impulsivas, além do seu desejo de imposição. Algumas dores e feridas poderão ser acionadas, deixando o ambiente mais tenso. Mesmo que seja algo desafiador, será preciso ressignificar tais situações. Além disso, a fim de que haja equilíbrio, procure gerenciar as suas emoções e pense bem antes de agir.

Gêmeos

Amor

Após um período de conexão com a autoestima e de um olhar mais amoroso para si, será o momento de buscar segurança em seus valores e conquistas. A vida amorosa tenderá a entrar em uma fase calma. A busca por estabilidade na relação se fará presente. Dessa maneira, o mês será propício para firmar compromisso, planejar um futuro a dois e para ter mais consciência sobre os seus desejos futuros.

Trabalho

Este será um mês de finalizações e recolhimento em sua vida. Desse modo, o período poderá ser menos movimentado. Haverá a necessidade de se expor menos, além de fazer um balanço geral da sua vida e da forma como tem lidado com as suas questões. Ademais, mudanças repentinas e rompimentos tendem a ocorrer, especialmente em relação a situações que você tem evitado resolver. Logo, finalize com consciência as suas pendências.

Família

Após um período de muitos conflitos e emoções intensas, haverá a possibilidade de vivenciar um clima harmônico e compreensivo no ambiente familiar. Será uma boa oportunidade para falar sobre questões pendentes de maneira leve, compreendendo os sentimentos e o ponto de vista do outro. No entanto, ainda será preciso atentar-se às próprias necessidades e aos limites, não abrindo mão do que é importante para você.

Câncer

Amor

Após uma fase de encerramentos na vida afetiva, você poderá desfrutar de situações mais leves e favoráveis. Será possível encontrar autoestima nos detalhes. Além disso, haverá a possibilidade de olhar para si e para o outro de maneira mais amorosa e acolhedora. Existirá, também, maior vontade de embarcar em um relacionamento. Contudo, ao mesmo tempo, estará mais consciente sobre os desafios de uma união.

Trabalho

Este será um ótimo mês para atividades em grupo ou que tragam benefícios para o coletivo. Haverá mais habilidade para liderar e auxiliar as pessoas a encontrarem o próprio brilho e um lugar dentro da equipe. Ademais, a sua relação com os seus propósitos de vida também será favorecida nesta fase. No entanto, você tenderá a agir de forma precipitada. Diante disso, procure observar essa tendência e tente controlar os ânimos.

Família

No início do mês, os ânimos tenderão a continuar exaltados no ambiente familiar, especialmente por conflitos de interesse e prioridades diferentes. Apesar de ser uma situação desafiadora, será importante na sua busca por autonomia e independência. Depois, a tendência é que tudo se acalme. Será o momento de buscar o equilíbrio dentro do seu lar, compreendendo as suas necessidades e as dos outros.

Leão