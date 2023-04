Signo de Touro: conheça as tendências para o mês de maio

Com Urano, Mercúrio e Júpiter em Touro, este será um mês movimentado e com tendência a mudanças. Mesmo que não sejam agradáveis, as transformações serão necessárias para que novos caminhos se alinhem, trazendo conexões com os seus propósitos.

Uma dose extra de energia te ajudará a ir em busca dos seus sonhos. Contudo, as emoções ficarão mais intensas e um pouco descontroladas. Para equilibrar essa situação, será necessário acolher as suas dores e permanecer em ambientes confortáveis.

Por fim, o período será favorável para sair da zona de conforto, desapegar e se aventurar por novos lugares, encontrando caminhos que sejam melhores e mais seguros.

Fase intensa no amor

Este será um mês movimentado no campo afetivo. Você terá mais abertura e flexibilidade para conhecer novas pessoas ou viver novas experiências. Será um período propício para transitar em diferentes mundos, aprender coisas novas e, até mesmo, viajar. Entretanto, no início do mês, atente-se à tendência a enganos e ilusões. A prática de atividades artísticas te ajudará a amenizar os desafios. A habilidade para se comunicar estará em alta, o que poderá resolver situações que precisam de uma boa conversa.