3 ideias de penteados de noivas para o dia do casamento

O penteado de cabelo da noiva é um aspecto crucial do seu visual no dia do casamento. Além de realçar sua beleza, ele pode complementar o vestido e acessórios, além de expressar a personalidade da mulher. Inclusive, pode ser escolhido com base no estilo do casamento, no horário, no local e no formato do rosto.

É importante que a noiva escolha um penteado que a faça sentir confortável e confiante para poder desfrutar do dia sem se preocupar com sua aparência. O penteado também deve ser resistente o suficiente para durar ao longo de todo o evento, desde a cerimônia até a festa.

Por isso, os hair stylists da Keune Brasil, Adno Moreira e Mayara Morales, apresentam três opções de penteados para as noivas. Confira!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine