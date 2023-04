Encontre seu número da prosperidade na numerologia

Os oráculos desempenham a função principal de explorar as possibilidades da vida por meio da análise das probabilidades. Nesse sentido, a numerologia é uma técnica que utiliza informações do passado para visitar o futuro, permitindo uma visão completa do que pode ocorrer com base nas tendências atuais.

Segundo Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro, a numerologia é um oráculo que, assim como os métodos tradicionais e populares, tem o papel de revelar ou prever o futuro com base nas tendências, inclinações e no alinhamento energético dos indivíduos.

Objetivos da numerologia

A função da numerologia é, acima de tudo, te ajudar a entender melhor quem você é e o que está à sua volta. Assim como outros oráculos, essa prática é capaz de indicar as tendências fortes de prosperidade e riqueza. Contudo, para isso, é preciso que você se atente a alguns detalhes, como à sequência dos números revelados.

Dentro disso, temos o número cabalístico, também conhecido como número da missão, é feito de modo diferente da numerologia do ano pessoal. “Dito isso, em seguida, você entende mais sobre essa soma direta passando por todos os números referentes à data de aniversário nos segredos da numerologia”, explica a especialista.