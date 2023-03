Bhaskar, DJ e irmão gêmeo de Alok, se casa na Tailândia

Alok casa irmão gêmeo em cerimônia discreta na Tailândia; Bhaskar e Carol Cola celebraram a união com família e amigos próximos

Irmão gêmeo de Alok e também DJ, Bhaskar se casou neste final de semana com a influencer Carol Cola. Em uma cerimônia realizada na Tailândia, o casamento discreto e paradisíaco contou com show exclusivo de Alok para celebrar a união do casal.

Nas redes sociais, DJ Alok compartilhou imagens do evento que ocorreu no último sábado, 4, em Koh Pha Ngan, ilha localizada no sudeste da Tailândia.

“Casamento do meu irmão gêmeo Bhaskar e da Carol Cola foi mágico! Feliz em estar presente nesse momento tão especial. Que Deus abençoe essa união e que sejam muito felizes. Amo vocês!”, escreveu Alok em publicação no Instagram, que também divulgou fotos junto à esposa Romana Novais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bhaskar, DJ e produtor musical, e Carol Cola são pais de Gaian, de três anos de idade. O garoto levou as alianças na cerimônia de casamento dos pais.

“Melhor dia da minha vida. Vem comigo que a aventura tá só começando. Te amo amor da minha vida!”, afirmou o irmão de Alok.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags