Mancha verde aposta na cultura nordestina como enredo e leva Padre Cícero à Avenida

A atual campeã do carnaval paulista, Mancha Verde, apostou na cultura nordestina para buscar o tricampeonato. Com o enredo "Oxente - Sou Xaxado, sou Nordeste, sou Brasil", a escola de samba homenageou grandes figuras da região, como o cearense Padre Cícero.

O evento contou com a presença de Expedita Ferreira, de 90 anos, filha de Lampião e Maria Bonita. A filha única do casal de cangaceiros desfilou no segundo carro, que retratava o tempo do cangaço.

Não faltou reverência, também, ao Rei do Baião, o pernambucano Luiz Gonzaga, representado no último carro, com um boneco gigante com uma sanfona.

Ao Ceará, as homenagens foram dadas por meio da figura de Padre Cícero. Ícone da religião católica, o padre, natural de Crato, foi homenageado no carro "Fé no Padim Ciço e a arte de Mestre Vitalino", que fez alegoria à fé dos nordestinos.

Além disso, o cortejo trouxe estátuas inspiradas no trabalho do artesão pernambucano Vitalino Pereira dos Santos.



