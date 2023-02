Sala de cinema que exibia Titanic fica alagada após temporal no RJ; veja vídeo

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra uma sala de cinema que estava exibindo o filme "Titanic" alagada depois de um temporal. O caso ocorreu na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro. E as imagens foram registradas por um dos telespectadores presentes no local.

A publicação do vídeo já conta com mais de quatro milhões de visualizações nas redes sociais. Gabriel Campos, quem gravou as imagens no cinema, disse que se sentiu como um dos "violinistas" do Titanic.

Sala de cinema alagada

"Fui assistir 'Titanic' no cinema, mas foi mais realista do que imaginei", escreveu o jovem na legenda do vídeo publicado no TikTok. É possível ver nas imagens que o corredor da sala onde o filme era exibido cheio de água.

Nos comentários do vídeo, vários usuários relataram estar impressionados com as imagens, devido a semelhança com o enredo do filme. "Uma experiência muito imersiva, adorei", brincou um seguidor.

"Do jeito que sou iludida ia procurar alguém para ser meu Jack", escreveu outra.

Titanic é um dos maiores sucessos de bilheteria e dramaturgia da história do cinema. Atualmente, o longa está em cartaz nos cinemas pelo Brasil em formato 3D, trazendo uma nova possibilidade para os telespectadores, até mesmo os que já assistiram ao filme.



Veja vídeo

