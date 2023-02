Chris Evans revela desejo de casar com atriz brasileira

Chris Evans comemora o Dia dos Namorados com Alba Baptista; o ator de "Capitão América" revela querer casar com a atriz luso-brasileira

Nesta terça-feira, 14 de fevereiro, os estadunidenses celebram o Dia de São Valentim, ou o Dia dos Namorados. Nas redes sociais, diversas declarações apaixonadas enchem o feed, mas um casal de famosos em especial tem chamado atenção da internet.

Eleito “homem mais sexy de 2022”, pela revista People, e considerado um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood, Chris Evans, o Capitão América na franquia de "Vingadores", da Marvel, está namorando a luso-brasileira Alba Baptista.

Conhecido por manter sua vida pessoal e relacionamentos fora dos holofotes, Evans não poupou esforços para demonstrar seu amor pela namorada nos Dia dos Namorados. Em seu perfil no Instagram, o Capitão América compartilhou fotos do casal no Story.

Juntos há dois anos, o casal de atores se conheceu por intermédio de amigos em comum e, segundo pessoas próximas, o ator pretende casar e formar uma família com Alba Baptista.

Filha de uma tradutora portuguesa e um engenheiro brasileiro, Alba atua desde a juventude, mas ganhou destaque na área com “Warrior Nun”, série original da Netflix, no qual interpreta a protagonista Ava.

