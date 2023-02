Desfile tem máscaras realistas de animais e modelos rastejando

A New York Fashion Week começou na última sexta, 10, e um polêmico desfile já divide opiniões na internet. No primeiro dia da Semana de Moda, a marca Collina Strada apresentou a coleção “Please Don’t Eat My Friends” com modelos que usavam máscaras realistas de animais. Em vez de caminhar pela passarela, eles rastejavam, saltitavam e interagiam com o público.

Répteis, ratos e porcos foram retratados através das máscaras utilizadas pelos modelos no desfile. Enquanto parte dos internautas elogiou a ousadia e soltou risadas com a performance, outra parte criticou a apresentação, afirmando que as próteses eram assustadoras.

Ligada a questões ambientais, a marca costuma trazer materiais "eco-friendly" e biodegradáveis em suas peças. Hillary Taymour, diretora criativa da Collina Strada, declarou a Vogue que está “tentando equilibrar a versão iminente da recessão que se aproxima da moda”. "Como meu cliente compra uma peça de uma roupa Collina e faz com que dure e faça parte de seu guarda-roupa para que não sinta que está gastando demais com todas essas coisas?", ponderou na entrevista.

Recentemente, a marca Schiaparelli também sofreu críticas após trazer cabeças de animais falsas na coleção apresentada durante a Semana de Moda de Paris, realizada em janeiro. A marca foi acusada de incentivar a exploração animal.

Confira a repercussão do desfile da Collina Strada:

Fav looks from Collina Strada she makes hippie couture animal lover clothes. Humans are part of the natural world but we’ve domesticated ourselves into the machine world pic.twitter.com/MaJSHDpjnU — Vanessa Barros Andrade (@DeviantArtHaute) February 11, 2023

I’m all for performance on the runway but… pic.twitter.com/sJq6EM0i80 — Molly Elizabeth (@molllyelizabeth) February 11, 2023





