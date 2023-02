David Gilmour e esposa criticam Roger Waters: 'ladrão, hipócrita'

Polly Samson, esposa do músico David Gilmour, ex-guitarrista do Pink Floyd, expôs nas redes sociais sua desaprovação acerca dos comportamentos e atitudes de Roger Waters, ex-companheiro de banda do marido. A declaração de Polly foi compartilhada nesta segunda-feira, 6, em seu perfil no Twitter.

Na ocasião, a escritora britânica criticou as recentes declarações de Waters ao jornal alemão Berliner Zeitung. Na publicação, o cantor e ex-integrante do Pink Floyd comentou sobre diversos assuntos considerados polêmicos, como a guerra da Ucrânia, Israel e sua ligação com Vladimir Putin, presidente da Rússia.



“Roger Waters, você é antissemita em seu núcleo podre. Também um apologista de Putin e um mentiroso, ladrão, hipócrita, sonegador de impostos, dublador, misógino, doente de inveja, megalomaníaco. Chega de suas bobagens”, escreveu a compositora.

David Gilmour, marido de Polly, concordou com o comentário e acrescentou: “cada palavra dita é comprovadamente verdadeira”.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense. — pollysamson (@PollySamson) February 6, 2023

No perfil oficial de Roger Waters no Twitter, a equipe do músico britânico compartilhou uma nota afirmando estar ciente dos comentários de Polly e que está verificando formas para proceder com as acusações.

“Roger Waters está ciente dos comentários incendiários e descontroladamente exagerados feitos sobre ele no Twitter por Polly Samson, os quais ele refuta inteiramente".

