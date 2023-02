Jennifer Lopez está vendendo mansão em que morava antes de casar com Ben Affleck; propriedade da artista está avaliada em R$ 214,91 milhões

Jennifer Lopez colocou à venda a mansão em que morava em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. Avaliada em US$ 42,5 milhões (cerca de R$ 214,91 milhões), a residência da cantora possui nove quartos e 13 banheiros.

Jennifer morava na mansão enquanto estava solteira e decidiu pôr para vender após o casamento com o ator Ben Affleck, em julho de 2022.

Morando no local desde 2016, a mansão de Jennifer possui bar, lareira, cozinha do chef, biblioteca, sala de cinema, sala de jogos, camarins, piscina de borda infinita, academia e casa de hóspedes, além de um anfiteatro e estacionamento com 30 vagas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O imóvel, localizado no bairro de Bel-Air, próximo à famosa Beverly Hills, é cercado por uma floresta e possui acesso a um lago com praia, riacho e horta orgânica. A mansão onde vivia Jennifer Lopez foi projetada pelo arquiteto estadunidense Samuel Marx em 1940.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags