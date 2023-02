Areia de praia ondeTom Brady anunciou aposentadora é leiloada

Um pote cheio de areia foi leiloado e já recebeu mais de 100 lances, em menos de uma semana. O que esse pote tem de especial? A areia que o objeto armazena foi coletada no dia e local em que o campeão da liga esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos, Tom Brady, divulgou a aposentadoria.

O fim da atuação do jogador nos campos foi comunicada em uma praia na Flórida, nos Estados Unidos, na última-feira, 1º. O valor do pote pode chegar a mais de R$ 500 mil.



Para ressaltar a veracidade do material leiloado, o vendedor fez registros das amostras ao lado da capa de um exemplar do jornal The New York Times da última quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com a plataforma Ebay, onde está registrado o leilão, já foram realizados 123 lances até o momento. O valor da peça chega a US$ 99.800, aproximadamente R$ 500 mil. As informações são da CNN.



Sobre o assunto Operação israelense deixa cinco palestinos mortos em Jericó

Balão que sobrevoou América Latina é chinês, confirma Pequim

Tremores do terremoto na Turquia foram sentidos na Groenlândia

Hong Kong inicia maior julgamento contra ativistas pró-democracia

Tags