Gabriela Prioli anuncia saída da CNN Brasil: ‘Novo começo’

Por meio de suas redes sociais, a apresentadora e advogada Gabriela Prioli anunciou que está fora da CNN Brasil após três anos de trabalho na emissora. A informação foi publicada por ela na tarde da última terça-feira, 24.

Gabriela Prioli já estava afastada devido ao período de licença maternidade. Sua filha com o músico Thiago Mansur, Ava Prioli Mansur, nasceu no mês de dezembro.

“Tudo na vida tem começo, meio e fim”, foi assim que a apresentadora começou seu texto de despedida da CNN Brasil. No Instagram, ela compartilhou fotos de sua passagem pela emissora e declarou que a decisão é um “espaço para um novo começo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora”, publicou Prioli.

O texto de despedida agradeceu também às pessoas com quem Gabriela trabalhou na CNN, agradecendo todas as oportunidades que teve.

Comunicado da CNN Brasil

Em comunicado feito pela CNN Brasil ao UOL , a emissora falou sobre a saída de Gabriela Prioli de seu quadro de funcionários.

“A CNN Brasil tem muito orgulho de ter sido a primeira casa televisiva da apresentadora Gabriela Prioli. Ela começou como participante do quadro "O Grande Debate" e, na sequência, ancorou a primeira temporada do "CNN Tonight", ao lado da jornalista Mari Palma e do historiador Leandro Karnal. Desde então, transformou-se em uma das maiores influenciadoras do país, e comandou seu programa de entrevistas "À Prioli" com absoluta competência e grande repercussão. A CNN Brasil deseja boa sorte à Gabriela em sua caminhada.”, disse.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags