Leandro Karnal assume relacionamento com cantor 32 anos mais novo

O historiador e comentarista Leandro Karnal, 59, assumiu casamento com o cantor Vitor Fadul, 27. Em texto publicado nesta sexta-feira, 6, no Instagram, Karnal revelou que os dois estão juntos há quatro anos. Até então, a relação não era pública.

A foto dos dois foi tirada em Florença, na Itália. No texto, Karnal relatou que está na segunda semana da viagem de férias com o marido. “O amor é um dom e uma conquista. Entramos no quarto ano de vida em comum. Nunca achei que vida pessoal fosse muito relevante para terceiros… Porém, parece haver um momento em que não declarar pode parecer concordância com preconceitos. Sou uma pessoa feliz! O amor é parte disso.", escreveu Karnal.

No perfil de Vitor na BPM, empresa que agencia a carreira do cantor, há uma descrição do historiador sobre o marido: "Com garra extraordinária, recusando o pessimismo e a derrota, deu cada passo para transmitir sua mensagem artística para mais e mais pessoas".

Sempre discreto sobre a vida pessoal, Karnal nunca havia assumido nenhum relacionamento, apesar de ter dito que teve "duas relações duradouras" no passado.



