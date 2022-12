Com João Kleber, programa "Teste de Fidelidade" irá retornar em 2023

Um dos programas de auditório de mais sucesso da Rede TV!, o “Teste de Fidelidade” retornará para a grade de programação em 2023. A informação foi confirmada por João Kleber, apresentador da primeira edição do programa.

Renomeado como “Teste de Fidelidade 2.0”, o programa retorna modernizado e será exibido semanalmente durante o horário nobre. “Durante muito tempo, as pessoas vinham pedindo para retornar o 'Teste'. Me preocupei junto com a direção de produzir um formato do teste que usasse rede social, cenas de detetives, drones em termos de captar imagens, sofisticado.”, detalha João Kleber, em entrevista ao portal NaTelinha.

Comandado por João Kleber, “Teste de Fidelidade” ficou no ar até o ano de 2015 e contava com muito sensacionalismo e suspense para entreter o público.



