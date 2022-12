Priscilla Alcântara coloca Gloria Groove para tocar em igreja

"Sobrevivi", canção de Gloria Groove com Priscilla Alcântara, foi ouvida pelos fiéis da Ibab, em São Paulo

Priscilla Alcântara, uma das principais vozes jovens da igreja evangélica, se apresentou na última semana na Igreja Batista de Água Branca (Ibab), em São Paulo. Na ocasião, a ex-apresentadora mirim do SBT cantou “Sobrevivi”, música em parceria com a drag queen Gloria Groove.

A cantora também pediu aos fiéis para acompanharem a canção, enquanto a voz de Gloria Groove tocava durante a apresentação. Nas redes, fãs de Priscilla e Glória comemoram o ato de uma drag queen ser ouvida dentro da igreja.

“Que momento lindo e simbólico, até porque arte é livre e a mensagem é passada seja ela por uma drag, cantora ou quem seja.”, comentou um usuário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Simplesmente a @PriAlcantara colocando a voz da @gloriagroove pra tocar dentro da igreja.



Que momento lindo e simbólico, até porque arte é livre e a mensagem é passada seja ela por uma drag cantora ou quem seja.



Obrigado @oficialibab por ser essa igreja livre pic.twitter.com/Oxw5e4408z — Junior (@prinaticorj) December 10, 2022

Priscilla Alcântara iniciou sua carreira musical em 2014, com canções voltadas para o gospel, como o seu hit de estreia “Espírito Santo". Em meados de 2021, a jovem tomou novos rumos, e adentrou no pop com o single de estreia “Tem Dias", composta por ela e o casal Lucas Silveira, da banda Fresno, e Karen Jonz, tetracampeã mundial de skate.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags