Reconciliação? Arthur Aguiar e Maíra Cardi viajam em família

Arthur e Maira estão em um cruzeiro exclusivo junto com a filha Sophia, de quatro anos

Arthur Aguiar e Maira Cardi estão curtindo um cruzeiro juntos com a filha durante esta semana. O ex-casal compartilhou vídeos em suas redes sociais aproveitando a viagem junto com Sophia, de quatro anos.

O passeio no Navio Gloob iniciou ontem, 12, e vai durar até quinta-feira, 15. O reencontro marítimo é em comemoração aos dez anos do Gloob, canal infantil da Rede Globo, sendo acompanhado dos personagens e atrações infantis que embalam o cruzeiro exclusivo.

Separados desde outubro deste ano, os fãs do casal especulam possível reconciliação entre o ex-BBB e a coach durante o passeio. Nas redes, é possível ver que os pais de Sophia estão se dando bem enquanto se divertem com a filha. Maira chega a aparecer em alguns vídeos feitos pelo vencedor do Big Brother Brasil 21, mas a influencer não fez menção ao ex-marido.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags