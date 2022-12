Dua Lipa estaria vivendo um affair com Jack Harlow

A cantora Dua Lipa e o apresentador e comediante Trevor Noah teriam terminado o relacionamento porque a artista estaria se envolvendo com o rapper Jack Harlow segundo informações de site americano Page Six.

O rapper, que possui uma música chamada “Dua Lipa” em seu disco, foi visto em diversos eventos com a cantora no último mês. Segundo o portal, Harlow disse que antes do lançamento do álbum em maio, ele ligou para Lipa no FaceTime para obter sua "bênção".

Os dois se conheceram pessoalmente após esse episódio, em novembro, no evento Variety Hitmakers Brunch em Los Angeles. Segundo o site, a jovem teria ficado “bastante apaixonada” pelo rapper e eles teriam tido uma “comunicação constante”.

