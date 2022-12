Ana Maria Braga retorna ao "Mais Você" após cirurgia vascular

Apresentadora ficou 18 dias afastada do "Mais Você"

Ana Maria Braga já mostrou que é uma pessoa que não se abala quando o assunto é cirurgia. A apresentadora passou por mais um procedimento e retornou nesta terça-feira, 29, ao programa.

A loira passou 18 dias afastada após fazer uma cirurgia vascular nas pernas para corrigir uma sequela da época em que fez radioterapia para tratar o câncer. Com saudade do “Mais Você”, Ana apareceu animada na manhã e ainda comentou que se recuperou 100% do procedimento.

Chega mais que o #MaisVocê começou no clima da Copa do Mundo e ao som de @gilbertogil e Louro Manépic.twitter.com/S3NomRd3ue Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine November 29, 2022

“Que bom estar de volta, ainda mais nesse clima de vitória, meu Deus do céu. Falando em coisa difícil, isso foi fácil. Já estou recuperada da cirurgia. Queria muito agradecer a todo mundo. A todo o pessoal que me mandou recados no hospital, os médicos", comentou a apresentadora.

Apaixonada por futebol, Ana Maria Braga tem acompanhado a Copa do Mundo e, no programa, brincou que iria ao Catar após o sucesso da cirurgia: “Estou achando que vou a pé pro Catar.”



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags