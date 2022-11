Felipe Neto nega convite para ir a Catar: "Achei melhor ficar por aqui"

O influencer foi convidado por uma marca para assistir aos jogos da Copa do Mundo no Catar com "tudo pago"

O influencer Felipe Neto contou nesta segunda-feira, 22, por meio do stories no Instagram, que recebeu um convite para visitar o Catar, que está sediando a Copa do Mundo 2022, mas recusou por não concordar com em como o país lida com os direitos humanos.

“Fui convidado para ir ao Catar assistir a todos os jogos que eu quisesse, com tudo pago, e eu neguei. Não tenho nada contra quem foi, é uma questão minha”, explicou Felipe Neto.

Apaixonado por futebol e autodeclarado torcedor do time Botafogo, Felipe Neto comentou que não poderia “lutar tanto pelas questões de direitos humanos, por todas as pautas e lutas que eu luto aqui no Brasil e ir para um país como o Catar fazer festa”. “Achei melhor ficar por aqui”, comentou.

“Não é que nunca eu vou em um país como esse, eu posso ir pra uma viagem cultural, conhecer mas pra Copa do Mundo, festa, uma copa que eu discordo que seja lá, não!”, concluiu o influencer.



