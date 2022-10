Filho de Giovanna Ewbank fica de castigo após gastar R$ 1000 em jogos

09:45 | Out. 28, 2022

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou que seu filho do meio, Bless, está de castigo por ter gastado mais de R$ 1000 em jogos. Ela falou sobre o assunto no último episódio do "Quem Pode, Pod", que teve a participação de Antônio Fagundes.

O assunto teve início quando o ator comentou sobre sua paixão por videogames. "Comprei um videogame e fiquei uma semana sem dormir, só jogando. Agora eu jogo de vez em quando. Comprei e fiquei louco. São jogos com história, Alexandra fica do meu lado como quem está vendo filme. O cinema está copiando os games. A imagem é fabulosa. Não sou bom, empaco muito, demoro muito, mas eu jogo direitinho", contou.

Em seguida, Fernanda Paes Leme, que também apresenta o programa e é madrinha de Bless, mencionou que o menino também gosta de jogar. "O Bless, por exemplo, é viciado em videogame. Ele liga sozinho, ele sabe mexer, ele sabe comprar o joguinho, ele sabe jogar", comentou.

A partir disso, Giovanna revelou o castigo. "Inclusive, ele está de castigo, está dois meses sem jogar videogame porque ele sabe que não pode comprar games e aí ele pede. A gente vê se pode, se não tem muita violência. Mas teve uma noite que eu e Bruno estávamos vendo série e, de repente, começa a vir um monte de cobrança no cartão de mais de R$ 1 mil", explicou. A apresentadora ainda declarou: "Está nervoso para voltar a jogar videogame... tadinho".

Apesar disso, Fernanda comentou que o castigo estimulou o menino a fazer outras atividades. "Ele passou a desenhar, desenha muito, Fagundes. Desenha super bem, passou a focar naquilo", afirmou. "Esse castigo foi maravilhoso para a gente", completou Giovanna.

