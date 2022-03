Virginia Fonseca anuncia gravidez do segundo filho com o cantor Zé Felipe

A informação foi revelada com exclusividade pelo jornalista Leo Dias, e o anúncio oficial veio logo em seguida

A influencer Virginia Fonseca confirmou que aguarda o segundo filho, fruto da relação com o cantor Zé Felipe. A informação foi dada com exclusividade pelo jornalista Leo Dias, que mais cedo publicou nas redes sociais que em breve revelaria a "gravidez do ano".

A confirmação foi feita por volta meio-dia deste domingo, 6. “Estou muito feliz”, disse Virginia.

No ano passado, a influencer deu à luz a primeira filha do casal, Maria Alice. Nas redes, Virginia já revelava o interesse de dar um irmão à primogênita tão logo.

Logo após a revelação de Leo Dias, Virginia publicou uma foto ao lado do marido e da filha informando a novidade para os seu mais de 30 milhões de seguidores. Na sequência, aparece uma foto com uma série de testes de gravidez indicando o resultado positivo.

"Maria Alice foi promovida a irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre", escreveu.

No Twitter, a gravidez já está em primeiro nos trend topics de assuntos mais comentados no Brasil.

