David Beckham diz que sua esposa, Victoria, come a mesma comida há 25 anos

David Beckham diz que sua esposa, Victoria, come a mesma coisa há 25 anos

Se por um lado tem muita gente que não gosta de compartilhar a mesma comida, por outro têm pessoas que sentem prazer em fazer isso. É o caso do ex-jogador de futebol, David Beckham. Amante da culinária, ele sonha em dividir o mesmo prato com sua esposa, a ex-Spice Girls, Victoria Beckham, mas não consegue porque ela come a mesma coisa há 25 anos.

Em entrevista ao podcast River Cafe Table 4, David revelou que sua cônjuge não foge da rotina e sempre faz a mesma refeição, dificilmente dividindo a mesma comida com ele. "Infelizmente, sou casado com alguém que comeu a mesma coisa nos últimos 25 anos. Desde que conheci Victoria, ela só come peixe grelhado e legumes cozidos no vapor. Ela raramente se desvia (do prato)", contou Beckham.

O dono do Inter Miami, time de futebol que disputa a Major League Soccer (MSL), também contou que apenas uma vez Victoria compartilhou do mesmo cardádio que ele, antes de sua filha Haper nascer, há 10 anos.

"A única vez que ela comeu algo que estava no meu prato foi quando ela estava grávida de Haper, e foi a coisa mais incrível. Foi uma das minhas noites favoritas", relembrou. David não se recorda o que foi servido, mas garantiu que sua esposa não voltou a repetir a ação.

Por ter atuado em times de países como Itália, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra, o ex-jogador inglês conheceu diferentes culturas e, consequentemente, culinárias. Tais experiências fizeram ele se apaixonar por comida e, em 2009, ele se matriculou em um curso de culinária itaiana.

A ideia era poder preparar sozinho alguns pratos para sua família. "Fiz o curso porque a comida favorita dos meus filhos é italiana. Então eu queria aperfeiçoar o ragu e risoto perfeitos", finalizou em entrevista ao podcast.

