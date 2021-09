Jojo Todynho diverte a internet com serenata para Sasha e seu marido em Paris

No vídeo, Jojo aparece com uma rosa no decote, cantando para o casal enquanto descem a escada rolante

A cantora Jojo Todynho divertiu a internet com um vídeo divulgado nas redes sociais após fazer uma serenata para Sasha Meneghel e seu marido, João Figueiredo em Paris. De acordo com os registro compartilhado em suas redes sociais, a artista cantou a música Alma Gêmea, de Fábio Jr. E até arriscou cantar em francês.



O Influencer Iude foi o responsável pelo registro e compartilhou o momento engraçado em seus Stories com o título "O amor por Jojo". No vídeo, ela aparece com uma rosa no decote, cantando para o casal enquanto descem a escada rolante. A filha da apresentadora Xuxa também publicou a performance de Jojo em seu perfil no Instagram e os seguidores comentaram. "Serenata de Jojo, tem que respeitar", disse uma seguidora. "Gente o melhor post de hoje...a Jojo fazendo o fundo musical foi sensacional", comentou outro fã.



Jojo está na cidade para participar pela primeira vez da Semana de Moda em Paris. A funkeira foi convidada pela grife Jean Paul Gaultier, a qual ela já trabalhou em uma campanha de perfume no Brasil. Veja o vídeo:

