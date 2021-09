Nike fecha sede e dá uma semana de descanso aos funcionários para priorizarem a saúde mental

Os funcionários que trabalham no setor administrativo da Nike em Oregon, nos Estados Unidos, foram dispensados do trabalho por uma semana, desde a última segunda-feira, 30. Acontece que a gigante dos materiais esportivos quer que seus colaboradores tenham um intervalo de descanso para que foquem em cuidar da saúde mental.

"Reserve um tempo para relaxar, desestressar e passar tempo com seus entes queridos", relatou um dos gestores da empresa norte-americana, Matt Marrazzo, por meio de uma publicação no LinkedIn. Ele também revelou que esta é a recomendação que todos os líderes estão enviando aos comandados. Marrazzo elogiou a postura da Nike no post, afirmando que a decisão é importante em tempos de pandemia. "Não é só uma "semana de folga" para a equipe... é um reconhecimento de que podemos priorizar a saúde mental e ainda fazer o trabalho".

Em maio, a Nike havia dito que iria adotar um modelo híbrido de trabalho para seus funcionários, permitindo que eles trabalhassem até dois dias por semana de forma remota e os demais dias presencialmente.

"O ano passado foi difícil. Somos todos humanos e vivendo um evento traumático. Mas tenho esperança de que a empatia e a graça que continuamos a mostrar aos nossos companheiros de equipe terão um impacto positivo na cultura de trabalho daqui para a frente", completou.





