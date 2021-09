Xuxa vende mansão avaliada em R$ 45 milhôes no Rio de Janeiro

A eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, vendeu sua mansão situada em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro nesta semana. O imóvel de 2700 m² estava à venda desde 2018 e é considerado uma das propriedades mais luxuosas da região. A residência foi comprada pela cantora de pagode Karinah e o marido, Diether Werninghaus, por nada menos que R$45 milhões.

A assessoria de Karinah confirmou a compra, mas não detalhou o valor da venda. Anunciada desde 2020 no site Sotheby’s International Realty por US$ 8,7 milhões (cerca de R$ 45 milhões), o imóvel gigantesco conta com área interna e externa, além do famoso jardim de inverno, localizado dentro da mansão, utilizado como abrigo para pássaros raros.

As aves ficarão sob os cuidados da nova dona oficial da residência, que se diz realizada diante à responsabilidade. “Fiquei muito honrada de poder cuidar e amar esses pássaros lindos que Xuxa irá deixar na casa. Eles não se acostumariam em outro lugar, então fico feliz de poder continuar dando amor e carinho para todos. No Sul eu tenho pássaros em casa também, sou apaixonada pela paz que eles nos trazem”, declarou a cantora, por meio de sua assessoria de imprensa.

O que tem na mansão de Xuxa?

A área interna possui cinco quartos, 14 banheiros, três lavabos, hall de entrada, cinema privativo com banheiro, estúdio de gravação, elevador, closet, escritório, cozinha ampla, duas despensas e mais um apartamento totalmente mobiliado no subsolo de dois cômodos.



Na área externa há uma varanda com piscina, quadras de vôlei e basquete, jardim, área gourmet com cozinha, sauna seca e a vapor, vestiários, uma outra piscina com cascata, sala de pilates, ofurô, academia, uma casa de máquinas, área de serviço e garagem com espaço para 6 carros. A mansão também possui um jardim de inverno, localizado dentro da residência, que é abrigo para pássaros raros - antes cuidados por Xuxa Meneghel.

Quem é a cantora de pagode Karinah?

A cantora Karinah é vista como um nome promissor no universo do samba e do pagode. Durante a pandemia, participou de transmissões ao vivo com cantores como Alcione e Péricles. Karinah, o marido e os dois filhos gêmeos do casal se mudam para a casa a partir de novembro deste ano.

Com informações da Rede Nordeste





Tags