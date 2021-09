Moradora coloca boneca sentada em cadeira no meio da rua para fazer "segurança" no Recife

do Jornal do Commercio

Uma boneca colocada sentada em uma cadeira "fazendo a segurança" na Rua Albatroz, em Afogados, na Zona Oeste do Recife, tem assustado quem passa pelo local. A 'boneca do mal' viralizou nas redes sociais. Em entrevista à TV Jornal, nesta terça-feira (31), os moradores contaram que a boneca está fazendo a vigilância da rua, já que o bairro tem sido alvo de constante insegurança.

Os responsáveis pela brincadeira foram Janssen Alves, que é gerente de uma pet shop, e a mulher dele, a empresária Bárbara Regina, de 33 anos. "A boneca surgiu no último domingo (29), a partir da 00h. Como a gente tem pouca segurança no bairro, então surgiu essa ideia de fazer alguma coisa para assustar os que estão rondando a comunidade. E tá dando certo. Teve uns meliantes que passaram e ao olharem para a boneca, deram meia volta", falou Bárbara.

"Tá dando certo e está expandindo em todo o local. O pessoal tá com medo da boneca e já estão pedindo para levarmos ela para outros bairros também. Coloquei a boneca para espantar bandidos, fofoqueiros, gente feia, gente mentirosa, disse Janssen em tom de risada. No bairro, os moradores relatam que, raramente, passam viaturas policiais para a segurança da população.

e meu vizinho que botou uma boneca no meio da rua pra assustar quem for entrar nela pic.twitter.com/6nZFNoAdxI — theu de máscara™ ㋛ (@insidereveries) August 30, 2021

Boneca do mal ficou famosa

Por causa da repercussão, Janssen e Bárbara já levaram a boneca para vários lugares, como a Feira Livre de Afogados, no bairro de mesmo nome, e o Marco Zero, no bairro do Recife. "A boneca ficou famosa. O pessoal pede para levar ela para tirar foto, mas tem muita gente que se assusta", disse.

