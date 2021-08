CPI do Motim é instalada na Assembleia; Salmito Filho presidirá o grupo

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nessa quarta-feira, 25, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), Evandro Leitão (PDT), afirmou que a realização do concurso da Casa terá nova data. Em live, o parlamentar disse que houve uma solicitação de mudança no calendário, pois no dia 7 de novembro, data agendada anteriormente, também foi marcada o concurso para a Polícia Militar do Estado do Ceará.

"Recebemos muitos pedidos da população para a mudança do dia de prova. Para não prejudicar aqueles que se inscreveram nos dois concursos, solicitamos a alteração da data. Estou aqui com um ofício da solicitação que enviamos para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que é o órgão responsável pela realização do concurso da Assembleia", afirmou Evandro.

A nova data ainda não foi definida, mas o concurso será realizado ainda em 2021. O documento solicitou que a data não choque com a realização das provas do Enem.

Na sessão desta quarta, o presidente da AL também anunciou os membros titulares e suplentes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Motins. A comissão vai investigar o destino de recursos recebidos pelas associações ligadas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará.

Durante a transmissão, o pedetista foi questionado sobre a tramitação de mensagens do Poder Executivo em curso na Assembleia. O presidente destacou duas matérias, dentre elas o PL que objetiva tornar política pública permanente o Vale Gás Social em todo o Ceará.

"É uma importante mensagem que vai impactar na vida do povo cearense". O deputado destacou que, durante a pandemia, o Vale Gás Social colaborou com a entrega de 500 mil botijões para a população vulnerável em 2020.





Tags