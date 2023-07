Seleção feminina realiza primeiro treino em Brisbane antes de estreia na Copa do Mundo

As atletas voltarão novamente aos gramados na tarde de quinta-feira, 20, no Centro de Treinamento do Moreton Bay Central Sports Complex

Há cinco dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo feminina, as jogadoras participaram nesta quarta-feira, 19, do primeiro treinamento em Brisbane, cidade-sede da Seleção na Austrália durante a primeira fase do torneio.

Com atividades abertas aos torcedores e a imprensa, a técnica Pia Sundhage realizou uma dinâmica de apoio-suporte, que foi seguida de um coletivo de 11 contra 11. No fim, a sueca promoveu um trabalho de defesa, para zagueiras e laterais, e outro de finalização a gol, para meias e atacantes.

A principal ausência do treino foi a atacante Marta, que está se recuperando de um edema na coxa. A camisa 10 também já tinha ficado fora dos dois jogos-treino que a Seleção realizou na preparação. Outro desfalque foi a zagueira Tainara, também de fora por edema na coxa.

As atletas voltarão novamente aos gramados na tarde de quinta-feira. As atividades estão acontecendo no Centro de Treinamento do Moreton Bay Central Sports Complex.

A estreia da Seleção na Copa do Mundo está marcada para a próxima segunda-feira, em duelo contra o Panamá, em Adelaide. As brasileiras também enfrentarão a França e a Jamaica durante a primeira fase da competição.