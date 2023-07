Seleção feminina realiza último jogo-treino antes de estreia na Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina participou nesta segunda-feira, 17, de sua última atividade em Gold Coast, na Austrália, onde a equipe fez sua preparação para a Copa do Mundo. As comandadas da sueca Pia Sundhage realizaram seu último jogo-treino antes da estreia na competição.

O amistoso foi contra a seleção masculina sub-15 de Queensland, estado australiano. Dividida em três tempos de 30 minutos, a partida não teve o seu resultado final divulgado. O jogo-treino serviu como mais uma oportunidade para a comissão técnica testar novas jogadoras.

Na terça-feira, 18, a seleção fará um trabalho regenerativo pela manhã. Em seguida, a delegação viajará para Brisbane, local onde ficará localizada durante a fase de grupos da Copa do Mundo.

O primeiro jogo do Brasil acontecerá na próxima segunda-feira, 24, em Adelaide, contra o Panamá. Em seguida, a equipe fará duelo contra França, no dia 29 de julho, e encerrará sua participação no Grupo F contra a Jamaica, no dia 2 de agosto.