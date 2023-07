Álbum de figurinhas da Copa feminina: quanto custa, quantas são e mais

Os álbuns de figurinhas de futebol fazem parte da história dos torcedores brasileiros. Com o início da Copa do Mundo Feminina 2023 no dia 20 de julho, a editora Panini lançou um álbum de figurinhas completo para aquecer a torcida do público.

O álbum deste ano trouxe um diferencial, já que tem uma versão digital disponível que pode ser adquirida no site da Fifa.

Álbum de figurinhas da Copa feminina: quanto custa

O álbum de figurinhas está disponível por diferentes valores. O álbum tradicional de capa mole, também chamado de capa cartão, está custando R$ 15, enquanto o de capa dura está custando em torno de R$ 54,90. Já o pacote com cinco figurinhas custa R$ 4.

Álbum de figurinhas da Copa feminina: quantas são

O álbum deste ano está mais completo do que as edições anteriores, com o número maior de páginas e de figurinhas. Para representar os 32 países que vão participar da Copa de 2023, o livro contém 580 figurinhas, distribuídas em 80 páginas.

O livro conta também com figurinhas especiais, destacando uma jogadora de cada time, além da trajetória das equipes até a classificação, o calendário dos jogos, os gols marcados e os destaques nas edições passadas da Copa.

Álbum de figurinhas da Copa feminina: cromos especiais

Nesta edição, o álbum conta com uma sessão especial chamada Beyond Greatness, com figurinhas que contam histórias de jogadoras dos times.

Contém também cromos da camisa, da taça, da bola oficial, do logotipo, do mascote da competição, uma figurinha dourada de cada país que está participando, além de detalhes dos estádios onde os times vão disputar.

