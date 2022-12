Gol de voleio do brasileiro Richarlison é eleito o mais bonito da Copa do Mundo

O gol de voleio do atacante brasileiro Richarlison foi eleito nesta sexta-feira o mais bonito da Copa do Mundo de 2022. O tento foi marcado na estreia do Brasil no Mundial do Catar, em confronto contra a Sérvia, no estádio Lusail, que terminou com vitória da Seleção por 2 a 0.

O tento foi escolhido pelo público, por meio de uma votação popular no site da Fifa. Richarlison ainda concorria ao prêmio por outro gol: o terceiro gol brasileiro no triunfo diante da Coreia do Sul, por 4 a 1, pelas oitavas de final.

Outro representante do Brasil entre os finalistas era Neymar, pelo gol anotado justamente na eliminação para a Croácia, nas quartas de final. Mbappé, Enzo Fernández, Aboubakar e Gakpo eram outros craques que estavam no páreo.

Relembre o gol de Richarlison



O gol eleito o mais belo da Copa aconteceu aos 28 minutos do segundo tempo, quando a Seleção Brasileira já vencia a Sérvia por 1 a 0, com tento marcado pelo próprio Richarlison.

Vinícius Jr. recebeu a bola pelo lado esquerdo do ataque e acionou o camisa 9, dentro da área, em um toque de três dedos. O centroavante, então, emendou um voleio para colocar a bola no fundo da rede e ampliar o placar.

Apesar do bonito gol, o Brasil não passou das quartas de final da competição, em derrota nos pênaltis para a Croácia. A Argentina foi quem sagrou-se campeã mundial após bater a França em uma decisão épica, vencida também nas penalidades, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar e prorrogação.





